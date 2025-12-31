Il ponte di Brivio stop di 15 mesi da marzo | prima le limitazioni poi ad aprile la chiusura

Il ponte di Brivio, storico collegamento tra Brivio e Cisano Bergamasco, sarà interessato a interventi di ristrutturazione a partire da marzo 2024. Dopo un periodo di limitazioni e successiva chiusura durata circa 15 mesi, i lavori di riqualificazione mirano a garantire maggiore sicurezza e durabilità alla struttura. L’intervento, che si prevede si concluda entro la fine del prossimo anno, rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità locale.

Brivio (Lecco), 31 dicembre 2025 – I lavori per rimettere a nuovo il secolare ponte di Brivio tra Brivio e Cisano Bergamasco cominceranno a inizio marzo. Ad aprile il ponte verrà poi chiuso per una quindicina di mesi, ma sarà necessario limitare il transito già prima. D ella passerella chiesta dai sindaci di Brivio Federico Airoldi e Cisano Antonella Sesana per garantire un collegamento sicuro a pedoni e ciclisti nei progetti c ontinua a non esserci traccia. Dettagli e tempistiche dei lavori. A dettare i tempi sono il responsabile di Anas per la Lombardia Matteo Castiglioni e per della Gestione della rete Pietro Gualandi.

Riqualificazione ponte di Brivio, tutto rinviato dopo le Olimpiadi: poi resterà chiuso 15 mesi - "Regione Lombardia ha accolto le istanze del territorio rispetto alla richiesta di posticipare la chiusura del Ponte di Brivio, interessato da lavori di riqualificazione, al periodo successivo alle ... bergamonews.it

Restyling del ponte di Brivio: il sindaco scrive a Salvini, timori su tempistiche e sicurezza - Il primo cittadino, nella lettera al ministro delle Infrastrutture, palesa preoccupazioni sullo stop all'integrazione nel progetto di una passerella ciclopedonale a sbalzo, cassata da Anas ... msn.com

Il ponte di Brivio verrà chiuso 16 mesi: «E così sarà il caos - Il ponte stradale sul fiume Adda fra Brivio e Cisano che collega la Provincia di Bergamo a quella di Lecco chiuderà per 16 mesi per lavori di messa in sicurezza e rafforzamento della sua più che ... ecodibergamo.it

PONTE DI BRIVIO - A marzo la consegna dei lavori, poi, a inizio aprile, la chiusura dello storico viadotto al traffico per più di un anno facebook

