Arrivano i primi verdetti per quanto riguarda la Coppa d’Africa e l’avventura delle Comore, allenate da Stefano Cusin (nella foto), potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo l’exploit del 2021 (ottavi di finale) e la mancata partecipazione nel 2023, le Comore erano tornate nella rassegna continentale grazie a un percorso impeccabile nel girone di qualificazione vincendo il gruppo in cui erano preseti Tunisia, Gambia e Madagascar. L’esordio nella Coppa d’Africa è stato in salita sia per l’avversario che per il fattore ambientale: per i ragazzi di Cusin il Marocco padrone di casa dell’ex Milan Brahim Diaz è stata una montagna da scalare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Il ct Cusin rischia l’eliminazione con le Comore

