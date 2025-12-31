Il padre dell' attore medico è morto all' età di 78 anni Oggi i funerali

Oggi si tengono i funerali di Clelio, padre dell’attore Lino Guanciale, scomparso all’età di 78 anni. Medico di professione, ha lasciato un’impronta significativa nella vita familiare e professionale. La notizia rappresenta un momento di riflessione e di commozione per la famiglia e i suoi cari.

L ’attore Lino Guanciale è stato colpito da un grave lutto familiare. Il padre Clelio, medico, è morto all’età di 78 anni. Era molto conosciuto in Abruzzo, soprattutto ad Avezzano e Collelongo, dove aveva esercitato per anni come medico di medicina generale. A dare la notizia della scomparsa sono state diverse testate locali, che hanno ricordato come Clelio Guanciale fosse noto e apprezzato nella zona della Marsica. Lino Guanciale “re delle fiction” 2022 X Leggi anche › In “L’invenzione di noi due” Lino Guanciale riconquistare la compagna fingendosi un altro › Gli anni 90 di Lino Guanciale in “Un’estate fa”, la nuova serie tv Sky Il rapporto di Lino Guanciale con il padre Clelio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

