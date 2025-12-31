Il nuovo skatepark avrà la firma di Ettore Grandi
È stata approvata la realizzazione di un nuovo skatepark nell’area del Museo, firmato dall’architetto Ettore Grandi. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare lo spazio urbano e offrire un punto di incontro per gli appassionati di skate del Tessile. La delibera, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune, sancisce l’avvio di un progetto che mira a migliorare le infrastrutture sportive e ricreative della zona.
Un regalo di Natale ai “raga“ del Tessile. È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune la delibera per la realizzazione del nuovo skatepark nell’area del Museo. Un impianto che va a sostituire la vecchia piastra in cemento chiusa per problemi di sicurezza. Il progetto è stato realizzato dallo “zio” degli skaters bustocchi Ettore Grandi (nella foto), architetto e profondo conoscitore degli impianti per questo tipo di sport, già animatore dell’associazione “La mini nell’orto“ e del “Capanno Skate“. Il costo sarà di 300mila euro. L’area si presenta come uno spazio ampio, aperto e integrato nel contesto urbano, progettato non solo per chi pratica skateboard ma anche come luogo di aggregazione e socialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: A Posatora il nuovo skatepark da 1.470 mq: investimento da 600mila euro, sarà uno dei più grandi d'Italia
Leggi anche: Ecco il nuovo skatepark: "Porteremo in città i campionati italiani"
Il nuovo skatepark avrà la firma di Ettore Grandi - È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune la delibera per la realizzazione del nuovo skatepark nell’area del Museo. ilgiorno.it
Sur la route des vins californiens, entre pionniers et terroirs – Documentaire Voyage - AMP
Approvato il nuovo skatepark al Museo del Tessile, progetto firmato da Ettore Grandi. - facebook.com facebook
Mano pesantissima del Tribunale Federale: inibizione di due anni per Valerio Antonini, nuovo -3 a Trapani Shark, ora a -8!!! Dalla Sentenza della FIP apprendiamo che è stato violato l'articolo 59 del Codice di Giustizia. Dunque parliamo di FRODE SPORTIV x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.