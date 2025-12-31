È stata approvata la realizzazione di un nuovo skatepark nell’area del Museo, firmato dall’architetto Ettore Grandi. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare lo spazio urbano e offrire un punto di incontro per gli appassionati di skate del Tessile. La delibera, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune, sancisce l’avvio di un progetto che mira a migliorare le infrastrutture sportive e ricreative della zona.

Un regalo di Natale ai “raga“ del Tessile. È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune la delibera per la realizzazione del nuovo skatepark nell’area del Museo. Un impianto che va a sostituire la vecchia piastra in cemento chiusa per problemi di sicurezza. Il progetto è stato realizzato dallo “zio” degli skaters bustocchi Ettore Grandi (nella foto), architetto e profondo conoscitore degli impianti per questo tipo di sport, già animatore dell’associazione “La mini nell’orto“ e del “Capanno Skate“. Il costo sarà di 300mila euro. L’area si presenta come uno spazio ampio, aperto e integrato nel contesto urbano, progettato non solo per chi pratica skateboard ma anche come luogo di aggregazione e socialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo skatepark avrà la firma di Ettore Grandi

Leggi anche: A Posatora il nuovo skatepark da 1.470 mq: investimento da 600mila euro, sarà uno dei più grandi d'Italia

Leggi anche: Ecco il nuovo skatepark: "Porteremo in città i campionati italiani"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il nuovo skatepark avrà la firma di Ettore Grandi - È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune la delibera per la realizzazione del nuovo skatepark nell’area del Museo. ilgiorno.it