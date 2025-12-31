Il nuovo anno inizia con temperature basse e piogge diffuse, accompagnate da un clima freddo. L'irruzione di aria fredda, arrivata nella notte, provocherà gelate su molte regioni. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni, si prevede un temporaneo ritorno di correnti umide e miti di Libeccio, che determineranno un avvio del 2026 caratterizzato da condizioni meteorologiche a tratti instabili.

Sarà un inizio anno nuovo scandito dalle basse temperature, complice la rapida irruzione fredda giunta sull'Italiache nella notte porterà diffuse gelate, ma appena dopo lascerà spazio al temporaneo ritorno di correnti umide e miti di Libeccio, responsabili di un avvio del 2026 a tratti instabile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Il nuovo anno inizia con locali piogge e clima freddo

Leggi anche: Meteo | “Il 2026 che inizia con locali piogge e clima freddo. Ulteriore irruzione fredda per l’Epifania”

Leggi anche: Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Buon anno: le frasi migliori per fare gli auguri a Capodanno 2026; Cosenza si prepara al concertone di Capodanno: Brunori Sas, artisti locali e Dj Set per il nuovo anno; Concorsi Gennaio 2026: oltre 11.000 posti disponibili tra Ministeri, Enti Locali e Forze Armate; Cenone e veglione di Capodanno a Reggio Calabria e vicinanze: dove festeggiare l'arrivo del 2026.

L’anno inizia all’insegna del movimento e del buon cibo con il Drappo Verde - Passeggiata nel parco fluviale e brunch gustoso e salutare, in compagnia di una befana speciale come Simonetta Simonetti ... luccaindiretta.it