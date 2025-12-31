Il nuovo anno inizia con locali piogge e clima freddo
Il nuovo anno inizia con temperature basse e piogge diffuse, accompagnate da un clima freddo. L'irruzione di aria fredda, arrivata nella notte, provocherà gelate su molte regioni. Tuttavia, nel corso dei prossimi giorni, si prevede un temporaneo ritorno di correnti umide e miti di Libeccio, che determineranno un avvio del 2026 caratterizzato da condizioni meteorologiche a tratti instabili.
Sarà un inizio anno nuovo scandito dalle basse temperature, complice la rapida irruzione fredda giunta sull'Italiache nella notte porterà diffuse gelate, ma appena dopo lascerà spazio al temporaneo ritorno di correnti umide e miti di Libeccio, responsabili di un avvio del 2026 a tratti instabile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Meteo | “Il 2026 che inizia con locali piogge e clima freddo. Ulteriore irruzione fredda per l’Epifania”
Leggi anche: Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve
Buon anno: le frasi migliori per fare gli auguri a Capodanno 2026; Cosenza si prepara al concertone di Capodanno: Brunori Sas, artisti locali e Dj Set per il nuovo anno; Concorsi Gennaio 2026: oltre 11.000 posti disponibili tra Ministeri, Enti Locali e Forze Armate; Cenone e veglione di Capodanno a Reggio Calabria e vicinanze: dove festeggiare l'arrivo del 2026.
L’anno inizia all’insegna del movimento e del buon cibo con il Drappo Verde - Passeggiata nel parco fluviale e brunch gustoso e salutare, in compagnia di una befana speciale come Simonetta Simonetti ... luccaindiretta.it
Anno Nuovo, maggiore impegno: i buoni propositi 2026 della Croce Rossa Italiana - Con l'inizio del nuovo anno, il Comitato Costa d'Argento della Croce Rossa Italiana rinnova il proprio impegno verso la comunità e invita tutti i cittadini a condividere un percorso di responsabilità, ... giglionews.it
L'anno nuovo inizia tra musica e mistero: il weekend lungo del 752 Heineken Pub al Porto Antico - Il 752 Heineken Pub propone tanti appuntamenti dal 2 al 5 gennaio 2026, trasformando il cuore del Porto Antico in un palcoscenico che spazia dai ritmi caraibici alle investigazioni interattive, fino a ... mentelocale.it
Meteo: Ancora Piogge, Poi la Svolta – Previsioni Fino al 7 Dicembre
Nuovo anno, stessa energiaaa #CapodannoInMusica, con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, vi aspetta stasera su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com
Siamo arrivati alla fine dell’anno, ci prepariamo a festeggiare, a brindare al nuovo anno con la speranza che sia più leggero, più gentile e migliore di quello che lasciamo alle spalle. È anche il momento giusto per fermarsi un istante e dire grazie: per ciò che a - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.