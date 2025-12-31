Il nipote del ras di camorra era su uno yacht al Borgo Marinari era ricercato da un mese

Vincenzo Candido, nipote del noto ras del clan Abbinante, è stato arrestato al Borgo Marinari di Napoli. Ricercato da circa un mese, era sfuggito all’arresto il 2 dicembre scorso. L’arresto conclude un periodo di latitanza, segnato da attenzione mediatica e indagini delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

