Il nipote del ras di camorra era su uno yacht al Borgo Marinari era ricercato da un mese
Vincenzo Candido, nipote del noto ras del clan Abbinante, è stato arrestato al Borgo Marinari di Napoli. Ricercato da circa un mese, era sfuggito all’arresto il 2 dicembre scorso. L’arresto conclude un periodo di latitanza, segnato da attenzione mediatica e indagini delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata nella regione.
Vincenzo Candido, nipote del ras del clan Abbinante detto "Capucchione", è stato arrestato al Borgo Marinari, a Napoli; era sfuggito alle manette il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Latitante da un mese: trovato su una barca di Borgo Marinari
Leggi anche: Camorra, latitantante arrestato a Qualiano: era ricercato da oltre un anno
Il nipote del ras di camorra era su uno yacht al Borgo Marinari, era ricercato da un mese - Vincenzo Candido, nipote del ras del clan Abbinante detto "Capucchione", è stato arrestato al Borgo Marinari, a Napoli; era sfuggito alle manette ... fanpage.it
Camorra, otto mesi in Appello al nipote dei capi del clan Belforte - Otto mesi di carcere in appello al nipote dei capi del clan Belforte di Marcianise per una vicenda che era stata prima qualificata come usura, quindi come estorsione per poi concludersi come esercizio ... ilmattino.it
La nipote di John Fitzgerald Kennedy era affetta da leucemia, aveva 35 anni - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.