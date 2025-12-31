Il mistero di Aurora Livoli e la traccia da seguire | tabulati telefonici per ricostruire i suoi contatti

Le indagini sulla scomparsa di Aurora Livoli si concentrano sull’analisi dei tabulati telefonici, strumenti fondamentali per ricostruire i suoi ultimi contatti. Il cellulare della giovane non è stato ritrovato nell’area di via Paruta 7/4, lasciando supporre che l’eventuale aggressore possa averlo portato via con sé. Questo dettaglio apre nuove piste investigative e sottolinea l’importanza delle tracce digitali per chiarire i recenti sviluppi del caso.

Milano – I l cellulare di Aurora Livoli non è stato ritrovato nel cortile interno di via Paruta 7 4: è probabile che l’uomo che era lei e che potrebbe averla uccisa se lo sia portato con sé. Tuttavia, ora i carabinieri hanno il numero di telefono, comunicato dai genitori della diciannovenne dopo il riconoscimento a distanza nella caserma di Fondi. Una traccia che potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire già nelle prossime ore gli ultimi contatti della ragazza e per tracciare la sua rete di conoscenze in città. Stando a quanto risulta, pare che i genitori della ragazza abbia esternato ai carabinieri di Fondi il sospetto che la figlia fosse venuta proprio nel capoluogo lombardo, forse perché sapevano che qui conosceva qualcuno a cui poter chiedere un appoggio o forse perché Aurora era stata da queste parti nel recente passato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

