Il Milan mette la freccia sfida alle big per Souza | CMIT

Il Milan si concentra sul mercato brasiliano, con l’obiettivo di rafforzare la squadra attraverso un’attenta valutazione di talenti come Souza. Il club rossonero, in collaborazione con Igli Tare, sta monitorando diverse opportunità provenienti dal Brasile, puntando a individuare profili che possano contribuire alla crescita della rosa. La strategia mira a individuare giocatori di qualità in grado di integrarsi nel progetto tecnico e competitivo del Milan.

Il club rossonero con Igli Tare è tornato a scandagliare con attenzione il Brasile Un Souza tira l’altro. Dalla porta alla fascia sinistra, il Milan dopo aver messo nel mirino Hugo del Corinthians, negli ultimi giorni ha mosso passi concreti anche per Souza Menezes del Santos. Con Juan Arizala ormai indirizzato verso l’Udinese, il club rossonero non ha abbandonato l’idea di tesserare un giovane terzino sinistro sudamericano. Il Milan mette la freccia, sfida alle big per Souza CM.IT (Ansa Foto) – calciomercato.it E questa volta i radar di Igli Tare, grazie anche agli ottimi rapporti con Giuliano Bertolucci, si è orientato verso il Brasile e più precisamente verso lo stato paulista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

