Il meticoloso Arsenal ha mostrato un ottimo piazzamento nello smantellamento di Villa – Arteta

Mikel Arteta ha sottolineato l’attenzione ai dettagli e la precisione dell’Arsenal nella recente vittoria per 4-1 contro l’Aston Villa. La squadra londinese ha consolidato il proprio primo posto in Premier League, mantenendo un vantaggio di cinque punti sulla concorrenza. Un risultato che riflette il lavoro meticoloso e la cura dei particolari adottata dal tecnico e dai giocatori, elementi chiave per il proseguimento della stagione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mikel Arteta ha elogiato la meticolosa prestazione e la rifinitura dell'Arsenal che ha vinto 4-1 sull'Aston Villa portandosi cinque punti di vantaggio in testa alla Premier League. Dopo un primo tempo difficile, l'Arsenal si è imposto nel secondo tempo contro gli ospiti terzi in classifica all'Emirates Stadium. Il risultato significa che finiranno l'anno in testa alla Premier League per la settima volta, il più insieme a Manchester United e Liverpool. Gabriel Magalhaes ha segnato il suo ritorno dopo quasi sei settimane di assenza per un infortunio al bicipite femorale girando un calcio d'angolo tre minuti dopo la ripresa, prima che Martin Zubimendi pugnalasse a casa il secondo quattro minuti più tardi.

