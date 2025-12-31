Il messaggio di fine anno di Conte sottolinea l'importanza di affrontare subito la questione del referendum sulla giustizia, evidenziando la necessità di opporsi a ciò che definisce uno scempio. In vista del 2026, si prospettano sfide che richiedono attenzione e impegno, con l’obiettivo di preservare i principi fondamentali della legalità e della giustizia nel nostro paese. Ecco il video integrale del suo intervento.

“Questo 2026 si preannuncia carico di speranza. Ci sono battaglie immediate come quella del referendum sulla giustizia, dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio. Vogliono separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, lo ha detto Nordio, il primato della politica in modo che chi è al governo se ne avvantaggerà e avrà i giudici sottomessi”. È uno dei passaggi del video di fine anno diffuso sui social dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. L’ex presidente analizza la politica del 2025 e fa delle “previsioni” per il 2026. “Si preannuncia carico di speranza – dice – abbiamo inaugurato dei cantieri di speranza con i soldi del Pnrr, sono stati realizzati asili nido, scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di fine anno di Conte: “Referendum è battaglia immediata, no allo scempio sulla giustizia”. Il video integrale

Leggi anche: VIDEO | Da cantiere a discarica, il terzo Quartiere dopo lo scempio di via Freri: "Si faccia immediata bonifica"

Leggi anche: Separazione carriere, Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul referendum" – Il video

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

De Laurentiis esalta Conte e manda un messaggio ai tifosi del Napoli; Valditara: 413 euro in più ai docenti con tre contratti in una legislatura. Dispersione scolastica all'8,3%, Italia batte target UE con cinque anni d'anticipo; Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social; Il Napoli alza la Supercoppa, Conte: “Alla fine ci si ricorda solo chi vince”.

Mattarella e il Messaggio di Fine Anno: Un Appello alla Partecipazione dei Giovani - Il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella si rivolge con particolare attenzione ai giovani, esortandoli a impegnarsi attivamente nella creazione del futuro. notizie.it