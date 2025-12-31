Il messaggio di fine anno di Conte | Referendum è battaglia immediata no allo scempio sulla giustizia Il video integrale
Il messaggio di fine anno di Conte sottolinea l'importanza di affrontare subito la questione del referendum sulla giustizia, evidenziando la necessità di opporsi a ciò che definisce uno scempio. In vista del 2026, si prospettano sfide che richiedono attenzione e impegno, con l’obiettivo di preservare i principi fondamentali della legalità e della giustizia nel nostro paese. Ecco il video integrale del suo intervento.
“Questo 2026 si preannuncia carico di speranza. Ci sono battaglie immediate come quella del referendum sulla giustizia, dobbiamo dire assolutamente no a questo scempio. Vogliono separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, lo ha detto Nordio, il primato della politica in modo che chi è al governo se ne avvantaggerà e avrà i giudici sottomessi”. È uno dei passaggi del video di fine anno diffuso sui social dal leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. L’ex presidente analizza la politica del 2025 e fa delle “previsioni” per il 2026. “Si preannuncia carico di speranza – dice – abbiamo inaugurato dei cantieri di speranza con i soldi del Pnrr, sono stati realizzati asili nido, scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
