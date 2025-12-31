Il messaggio che trasforma il tuo WhatsApp in un fantasma | come funziona il GhostPairing Attack
Il GhostPairing Attack dimostra come un semplice clic su un link da un contatto affidabile possa permettere a un malintenzionato di accedere all’account WhatsApp senza dover rubare password o clonare la SIM. Questa tecnica sfrutta vulnerabilità invisibili, evidenziando l’importanza di prestare attenzione ai link ricevuti e di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere la propria privacy online.
Un semplice click su un link ricevuto da un contatto fidato può dare accesso completo all’account, senza rubare password né clonare la Sim. Ecco come funziona la truffa e come proteggersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
