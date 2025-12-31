Il maxi tuffo di Capodanno a Viareggio | polemica intorno a Vannacci Gli organizzatori | Festa apolitica

Il tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio si svolgerà come ogni anno nella mattina del 1 gennaio, attirando molti partecipanti. Tuttavia, recenti polemiche sono emerse in merito alla presenza del generale Vannacci, con gli organizzatori che ribadiscono la natura apolitica dell’evento. La manifestazione, ormai consolidata, rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale, mantenendo la sua identità di tradizione semplice e condivisa.

Viareggio, 31 dicembre 2025 – Nella mattina del 1 gennaio appuntamento ormai tradizionale con il tuffo collettivo di Capodanno nel mare di Viareggio. Si tratta di un evento da sempre benefico e molto amato, con anche tanti spettatori. Ma tra i promotori c'è chi si dissocia dalla presenza annunciata del generale Roberto Vannacci. E anche alla vigilia proseguono le polemiche. L'europarlamentare e vicesegretario della Lega, che abita a Viareggio e ha preso parte al tuffo già in precedenti edizioni, stavolta ha pubblicizzato la sua presenza su Fb con una locandina. Iniziativa che non è piaciuta agli stessi organizzatori, ossia l'associazione sportiva dilettantistica Escape Tuscany Thriathlon e la presidente della Croce Verde Carla Vivoli, onlus a cui è devoluto l'incasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Si al tuffo di Capodanno, no alle provocazioni politiche.

