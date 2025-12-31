Il maxi tuffo di Capodanno a Viareggio | polemica intorno a Vannacci Gli organizzatori | Festa apolitica
Il tradizionale tuffo di Capodanno a Viareggio si svolgerà come ogni anno nella mattina del 1 gennaio, attirando molti partecipanti. Tuttavia, recenti polemiche sono emerse in merito alla presenza del generale Vannacci, con gli organizzatori che ribadiscono la natura apolitica dell’evento. La manifestazione, ormai consolidata, rappresenta un momento di aggregazione per la comunità locale, mantenendo la sua identità di tradizione semplice e condivisa.
Viareggio, 31 dicembre 2025 – Nella mattina del 1 gennaio appuntamento ormai tradizionale con il tuffo collettivo di Capodanno nel mare di Viareggio. Si tratta di un evento da sempre benefico e molto amato, con anche tanti spettatori. Ma tra i promotori c'è chi si dissocia dalla presenza annunciata del generale Roberto Vannacci. E anche alla vigilia proseguono le polemiche. L'europarlamentare e vicesegretario della Lega, che abita a Viareggio e ha preso parte al tuffo già in precedenti edizioni, stavolta ha pubblicizzato la sua presenza su Fb con una locandina. Iniziativa che non è piaciuta agli stessi organizzatori, ossia l'associazione sportiva dilettantistica Escape Tuscany Thriathlon e la presidente della Croce Verde Carla Vivoli, onlus a cui è devoluto l'incasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Cimento invernale 2026, organizzatori del “Tuffo d’inizio Anno” a Napoli: “Chiunque può partecipare”
Leggi anche: Gaeta, tutto pronto per il tradizionale “tuffo di Capodanno”
Si al tuffo di Capodanno, no alle provocazioni politiche.
Il maxi tuffo di Capodanno a Viareggio: polemica intorno a Vannacci. Gli organizzatori: “Festa apolitica” - La presenza dell’ex generale e vicesegretario federale della Lega, che ha pubblicizzato la sua p ... lanazione.it
Vannacci al tuffo di Capodanno di Viareggio, i promotori si dissociano - Torna come da tradizione il "Tuffo di Capodanno Città di Viareggio": l'evento, a ingresso libero giunto alla 12esima edizione, dà appuntamento in piazza ... gonews.it
A Torre del Lago tuffo di Capodanno anticipato: così si è evitato la «concorrenza» di Viareggio (con Vannacci) - Il tuffo tradizionale organizzato dalla Misericordia di Torre del Lago anticipato al 26 dicembre. corrierefiorentino.corriere.it
53° tuffo di capodanno a Reggio Calabria: un evento imperdibile per salutare l'anno nuovo! - facebook.com facebook
Il tuffo di Capodanno a Toscolano Maderno compie 20 anni x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.