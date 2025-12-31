Il Mattino | Lucca gli occhi delle romane E Marianucci vede Cremona

A Lucca, gli occhi delle romane E Marianucci si soffermano su Cremona, sottolineando un momento di attenzione e osservazione tra le due città. Questa notizia evidenzia l’interesse per i legami culturali e lo sguardo rivolto alle realtà regionali italiane, offrendo un’istantanea di incontri e punti di vista che arricchiscono il panorama locale.

