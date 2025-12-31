Il Manchester City si avvicina a Semenyo mentre l’entourage del giocatore incontra il club

Il Manchester City si avvicina a Semenyo, con incontri tra l’entourage del giocatore e il club in corso. La trattativa, confermata dalle fonti di TransfermarktWEB, sembra delinearsi come un passo importante per il futuro del giocatore. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle modalità dell’operazione, ma l’interesse del club inglese rappresenta un elemento da seguire nelle prossime settimane.

Il Manchester City è sempre più vicino alla firma Antonio Semenyo. Nelle ultime 24 ore i colloqui con il Bournemouth hanno subito un'accelerazione decisiva, spingendo l'affare alle fasi finali. I due club stanno definendo gli ultimi dettagli riguardanti il pagamento della rata Clausola rescissoria da 65 milioni di sterline mentre il City è vicino anche all'accordo totale con l'esterno a livello personale. Nonostante i progressi, non si prevede che il trasloco venga completato immediatamente.

