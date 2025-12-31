Il loro bavaglio non vincerà

In un’epoca in cui l’informazione è sotto pressione, è fondamentale difendere la libertà di espressione. Questo giornale si impegna a fornire notizie e approfondimenti senza censure o imposizioni ideologiche, mantenendo un approccio libero e responsabile. L’obiettivo è offrire uno spazio di informazione autentica e indipendente, perché la verità non può essere calpestata e la libertà di stampa deve rimanere un pilastro della nostra società.

Non ci imporranno il Ramadan delle idee, né la sharia dell'informazione. Impugnate questo Giornale come un'arma di libertà. È l'ultimo numero dell'anno, domani non saremo in edicola. Ma non vi preoccupate, non hanno vinto loro. I signori del bavaglio. Quelli che predicano bene e poi vorrebbero tapparci la bocca. Al Giornale che ha svelato il piano dell'islamismo radicale in Italia, i suoi protagonisti, le trame di Mohammad Hannoun e dei suoi accoliti, le aderenze con Hamas e i legami grigi con la sinistra. La stessa che tace da mesi e adesso, imbarazzata per le pessime compagnie che frequenta, attacca noi che le abbiamo denunciate anziché scusarsi con gli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il loro bavaglio non vincerà Leggi anche: Firmate contro il bavaglio Leggi anche: Consiglio comunale, il centrodestra protesta: "No bavaglio" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mariano Giustino. . Cosa sapere dell'indagine aperta dalla magistratura turca sulla serie televisiva #HBO. Si estende il bavaglio mediatico in #Turchia anche alle serie televisive turche. Ecco il 10° episodio del mio podcast #ForumMedioriente. L'inchiesta sulla - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.