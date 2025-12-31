Secondo l’Athletic, il Liverpool mostra il peggior trend sui calci piazzati tra le squadre della Premier League negli ultimi 33 anni. L’analisi si basa su dati statistici che evidenziano difficoltà sia nella fase difensiva che in quella offensiva su queste situazioni. La situazione rappresenta un elemento critico nel rendimento complessivo della squadra, evidenziando aree di miglioramento rispetto alle prestazioni storiche.

Il drastico parere dell’Athletic sul Liverpool e l’incapacità di difendere o offendere sui calci piazzati si basa su dati statistici. Il recente addio di Aaron Briggs evidenzia quanto questa fase del gioco possa influenzare il rendimento complessivo della squadra. Nonostante Briggs avesse esperienze consolidate in Germania, Francia e Inghilterra, il reparto ha registrato risultati deludenti quest’anno, con una differenza negativa di gol su palla inattiva tra i peggiori d’Europa. Ora il club si trova di fronte alla necessità di trovare un nuovo specialista, in grado di colmare le lacune difensive e valorizzare le occasioni offensive, seguendo l’esempio di altri club di vertice che hanno affidato grande importanza agli allenatori di calci piazzati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

