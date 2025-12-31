Il linguaggio si adegua ai tempi come l’umanità a volte per vie diverse

La lingua, in continua evoluzione, riflette i cambiamenti e le esigenze di chi la utilizza quotidianamente. Come l’umanità attraversa periodi diversi, anche il modo di parlare si adatta, seguendo percorsi diversi ma condivisi. Questa naturale crescita garantisce che la lingua rimanga viva, vicina alle persone e alle loro esperienze, evolvendosi nel rispetto della tradizione e del contesto attuale.

La lingua, specialmente quella parlata, segue l’evoluzione del popolo che la usa e su tanto c’è generale consenso. Succedede che, essendo state plurime le occasioni che hanno permesso l’incontro di etnie diverse, talvolta anche molto distanti l’una dall’altra, al ritorno hanno portato In patria una vasta gamma di cose e, in contemporanea, di espressioni. Chi era rimasto a casa si affrettava a arricchire il proprio corredo linguistico. Attualmente situazioni del genere non di rado sono così variegate che il modo di descriverle si fa rocambolesco. Oggi, ultimo dell’anno, sarebbe l’occasione più propizia per scambiarsi auguri di ogni genere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

