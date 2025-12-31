il grande bordello

Alfonso Signorini, recentemente sospeso dalla televisione, è ora sotto indagine per accuse di violenza sessuale ed estorsione, emerse da una denuncia di un ex concorrente del «Grande fratello». La vicenda ha scosso Mediaset e apre un dibattito sulla tutela dei partecipanti ai talent. Restano da chiarire i dettagli delle accuse e le eventuali implicazioni per il noto conduttore e la produzione.

Terremoto a Mediaset: Alfonso Signorini, che si era appena sospeso dalla tv, è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di un ex concorrente del «Grande fratello». Per la Procura è un atto dovuto. La difesa: «Accuse irreali di balordi». A sollevare il caso era stato Fabrizio Corona (a sua volta sotto indagine per revenge porn), che ha pubblicato una serie di chat esplicite. È il Me too del mondo gay? Lo speciale contiene tre articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

