Il governo Meloni regala 50 milioni a Kiev e alza l' età pensionabile degli italiani | un patriottismo di cartapesta

Il governo Meloni ha destinato 50 milioni di euro a sostegno di Kiev, mentre ha aumentato l'età pensionabile degli italiani. Queste decisioni sollevano questioni di politica interna ed estera, riflettendo un quadro di alleanze e priorità che influenzano il Paese. In un contesto di tensioni e cambiamenti, è importante analizzare con attenzione le implicazioni di queste scelte sul futuro dell’Italia.

Un l'auto regalo di fine anno per l'Ucraina del guitto di Kiev A mo' di regalo di fine anno, il giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoisraeliana e filoucraina, ha deciso di donare 50 milioni al guitto di Kiev attore nato e prodotto in vitro di Washington s.

Conte in Aula regala il libro M5s «Governo Meloni, 3 anni di tasse» alla premier con una dedica - «Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese»: è questa la dedica scritta dal presidente M5s Giuseppe Conte sul libro "Governo

Oltre a chi sperava di anticipare il pensionamento, confidando nella parola data dal centrodestra, a essere tradite dal governo Meloni sono anche le persone che in pensione ci sono già andate. Perché stanno per subire un nuovo, implicito aumento di tasse

#inonda Le critiche di Tonia Mastrobuoni alla manovra economica del governo Meloni

