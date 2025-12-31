Il governo Meloni mantiene consenso puntando sul quieto vivere

Il governo Meloni si conferma con un sostegno stabile, puntando sulla stabilità e il quieto vivere. Il 9 gennaio, nella consueta conferenza stampa di inizio anno, sarà la stessa premier Giorgia Meloni a fare il punto sull’attività di governo nel 2025, offrendo un quadro chiaro e complessivo delle priorità e delle sfide affrontate.

Il 9 gennaio ascolteremo dalla voce di Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno che è diventata di inizio anno, il rendiconto dell'attività di governo nel 2025. Speriamo che stavolta i cronisti non facciano sconti e sappiano squarciare il velo propagandistico che la presidente del Consiglio sa allestire come pochi altri. Non dovrebbe essere difficile per i giornalisti che non appartengono alla falange dei quotidiani di destra. Perché non è stato un bell'anno. Né si scorge un gran futuro. Un governo deve far sognare? Certamente no, anche se indicare con credibilità un orizzonte migliore, diciamo, aiuta.

Cresce sempre di più il consenso del Governo Meloni - Se si osserva l’andamento del consenso ai partiti, il 2025 appare come un anno che non ha prodotto grandi rotture né svolte improvvise. today.it

Il governo tiene, l'alternativa non decolla. Il sondaggio di fine anno di Ipsos - Grazie al riconoscimento internazionale, ai conti pubblici in ordine e alle divisioni nell'opposizione, l’esecutivo Meloni consolida la propria stabilità. ilfoglio.it

Prima mettevano le felpe e parlavano di ruspe. Oggi al governo Meloni non dicono più nulla sulla sicurezza e questo perché non ci hanno capito nulla e hanno fatto solo buchi nell'acqua. Noi vogliamo una sicurezza che faccia sentire protette le persone più fr - facebook.com facebook

L’approvazione della Manovra testimonia la visione del Governo Meloni e l’unità della sua maggioranza. A sinistra, poche idee e confuse. x.com

