Il governo fa il pieno di fondi Pnrr La manovra tassa-banche è legge
Il governo italiano ha approvato definitivamente la legge di Bilancio, con un voto di 216 a favore e 126 contrari. La manovra prevede l’utilizzo di 153 miliardi di euro provenienti dall’Unione Europea, rafforzando la posizione del Paese come capofila dei programmi PNRR. Contestualmente, la legge introduce la tassa sulle banche, segnando un intervento fiscale di rilievo per il quadro economico nazionale.
Meloni: 153 miliardi dall’Ue, Italia capofila. Ok finale della Camera alla legge di bilancio. Con 216 sì e 126 voti contrari la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. Una manovra da 22,5 miliardi, «costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità» ha commentato la premier Giorgia Meloni sottolineando che il governo prosegue «nel percorso di riduzione dell’Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto alle imprese». 🔗 Leggi su Laverita.info
