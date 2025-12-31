Il governo italiano ha approvato definitivamente la legge di Bilancio, con un voto di 216 a favore e 126 contrari. La manovra prevede l’utilizzo di 153 miliardi di euro provenienti dall’Unione Europea, rafforzando la posizione del Paese come capofila dei programmi PNRR. Contestualmente, la legge introduce la tassa sulle banche, segnando un intervento fiscale di rilievo per il quadro economico nazionale.

Meloni: 153 miliardi dall’Ue, Italia capofila. Ok finale della Camera alla legge di bilancio. Con 216 sì e 126 voti contrari la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. Una manovra da 22,5 miliardi, «costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità» ha commentato la premier Giorgia Meloni sottolineando che il governo prosegue «nel percorso di riduzione dell’Irpef per il ceto medio, nel sostegno alla natalità e al lavoro, nel rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto alle imprese». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il governo fa il pieno di fondi Pnrr. La manovra tassa-banche è legge

Leggi anche: Il governo cambia la tassa sulle banche in Manovra: quanto dovranno pagare

Leggi anche: Manovra, flat tax e tagli Irpef: quanti euro in più in busta paga? | Banche, FI fa muro sulla tassa: nuovo vertice di governo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Paura a Modena: prete accoltellato a gola e schiena in pieno centro città.

il pasticcio sui giovani: Tfr obbligato ai fondi, ma non per uscire a 64 anni - privato per l’anticipata e soglie più alte: le manovre Meloni restringono l’accesso alla pensione ... repubblica.it