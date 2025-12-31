Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale Ma non c' è un casertano tra gli assessori

Il governatore della Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova giunta regionale, formata da dieci assessori con specifiche deleghe. Tra le nomine, tuttavia, non figura un rappresentante proveniente dalla provincia di Caserta, suscitando alcune considerazioni sul territorio. La scelta riflette le priorità e le strategie politiche adottate dall’amministrazione regionale.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficialmente nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori con deleghe ben definite. Tra i nomi figurano Mario Casillo (vicepresidente, Trasporti, Mobilità e Mare), Vincenzo Cuomo (Governo del territorio, Patrimonio), Andrea. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

