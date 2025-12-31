Il Giubileo è finito i cantieri quasi Ecco a che punto sono le opere a Roma

Il Giubileo 2025 a Roma si avvicina alla conclusione: la Porta Santa della Basilica di San Pietro sarà chiusa il 6 gennaio, segnando la fine delle celebrazioni. I cantieri e le opere di ristrutturazione sono ormai in fase di completamento, con molti interventi già conclusi o prossimi alla conclusione. Questo articolo fornisce un aggiornamento sullo stato degli interventi e sui lavori ancora in corso nella capitale.

