Il Giubileo è finito i cantieri quasi Ecco a che punto sono le opere a Roma
Il Giubileo 2025 a Roma si avvicina alla conclusione: la Porta Santa della Basilica di San Pietro sarà chiusa il 6 gennaio, segnando la fine delle celebrazioni. I cantieri e le opere di ristrutturazione sono ormai in fase di completamento, con molti interventi già conclusi o prossimi alla conclusione. Questo articolo fornisce un aggiornamento sullo stato degli interventi e sui lavori ancora in corso nella capitale.
Siamo agli sgoccioli, il 6 gennaio verrà chiusa la Porta Santa della Basilica di San Pietro e a quel punto sarà definitivamente concluso il Giubileo 2025. Ma Roma è ancora in trasformazione, non solo per i tanti cantieri Pnrr che dovranno terminare entro la metà del nuovo anno. Ci sono anche le. 🔗 Leggi su Romatoday.it
