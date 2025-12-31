Il giallo di Angelo Massaro trovato morto vicino al depuratore | il corpo notato dai passanti

Il corpo di Angelo Massaro, 27 anni, è stato rinvenuto lunedì 29 dicembre in una zona di campagna tra il depuratore comunale e un parco acquatico. La sua morte rimane al momento avvolta nel mistero, mentre le autorità indagano per chiarire le cause di questo tragico episodio. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti nella località tra Succivo e Sant’Arpino, in provincia di Caserta.

Trovato senza vita in una zona di campagna, tra il depuratore comunale e un parco acquatico. È ancora un mistero la causa del decesso di Angelo Massaro, il ragazzo di 27 anni originario di Succivo e residente a Sant'Arpino (Caserta), il cui cadavere è stato rinvenuto lunedì 29 dicembre da alcuni.

Sant’Arpino, il 27enne Angelo Massaro trovato senza vita in un’area campestre - Il corpo si trovava tra la vegetazione, a pochi passi dai depuratori e da una zona frequentata ogni giorno da sportivi e appassionati ... pupia.tv

27enne trovato morto, città in lutto per Angelo - SUCCIVO – Angelo Massaro, un giovane di 27 anni originario di Succivo ma residente a Sant’Arpino, è stato trovato senza vita oggi intorno alle 13 in un’area campestre del territorio comunale. casertace.net

