il gemello digitale dei calciatori simula gli sforzi muscolari e previene gli infortuni

Una startup francese, per prevenire gli infortuni nel calcio, ha creato un “gemello digitale” di ogni singolo giocatore, per individuare e riprodurre il modo in cui il suo corpo sopporta gli sforzi. L’ultima trovata dalla Francia per prevenire gli infortuni. L’Equipe scrive: La piccola azienda del nord della Francia, PrediTwins, si basa su un approccio biomeccanico. Simulano il comportamento dei tessuti umani (muscoli, tendini, legamenti) secondo le leggi della fisica. Il modello virtuale riproduce il corpo di un atleta in un computer, simulando una sessione di allenamento, o una partita. Concretamente, PrediTwins, che afferma di non avere un concorrente diretto nel suo campo di competenza, crea un gemello digitale completo di un giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

