Il Geco riparte Un altro anno in cammino

Il Geco di Castelfiorentino riprende le sue attività, avviandosi verso il trentaseiesimo anno di presenza sul territorio. Con oltre cinquanta escursioni svolte nel 2025, tra storia e natura, il gruppo continua a promuovere la passione per le camminate domenicali. Un impegno costante nel rispetto dell’ambiente e nella scoperta delle bellezze locali, per un cammino che si rinnova ogni anno con entusiasmo e dedizione.

CASTELFIORENTINO In cammino.verso il nuovo anno. Si appresta a festeggiare 36 anni di attività lo storico gruppo escursionistico Geco di Castelfiorentino, che chiude il 2025 con più di cinquanta escursioni domenicali tra storia e natura. Una storia iniziata nel 1990, una sana abitudine, con il passo lento di chi vuole conoscere. Le celebrazioni? Ovviamente, marciando: in ben cinquantasette prossimi appuntamenti spalmati per tutto il 2026. Riprende così il cammino escursionistico dalle colline della Valdelsa con una proposta annuale di appuntamenti che prenderanno il via, idealmente, sabato 3 gennaio.

