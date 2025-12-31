Il formaggio ha sempre rappresentato un elemento fondamentale della cultura gastronomica italiana. Ora, con l’introduzione del cascioburger, nasce una nuova interpretazione di questa tradizione. La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, si arricchisce di questa novità, mantenendo fedeltà alle tipicità garantite dalla Dop. Un modo per apprezzare le eccellenze del nostro territorio attraverso un piatto che unisce tradizione e innovazione.

La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio Unesco, e con essa tante tipicità garantite dalla Dop. Tra queste, anche la casciotta d’Urbino, così chiamata in memoria del sensale (l’Urbino, appunto) che recapitava il gustoso cascio a Michelangelo, che risiedeva a Roma ma aveva terreni nella zona di Urbania. Paolo Cesaretti, presidente del Consorzio della Casciotta d’Urbino, quale significato ha per voi questo riconoscimento? "È la conferma che l’alimentazione è un messaggio culturale del territorio, come lo è un prodotto Dop come la casciotta d’Urbino. La cultura del cibo va al di là della tavola e racconta storie, nel nostro caso, rinascimentali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: È morto Adrian Maben, il regista che fece la storia con Pink Floyd: Live at Pompeii

Leggi anche: Ti ricordi… la storia di Maurizio Gaudino, lo scugnizzo tedesco che fece tremare il Napoli di Maradona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il formaggio che fece la storia: "Ora c’è anche il cascioburger" - La cucina italiana è stata ufficialmente riconosciuta come patrimonio Unesco, e con essa tante tipicità garantite dalla Dop. msn.com

Rapanello. . Fonduta di Formaggio ¦ Qui trovi tutto, i miei libri e le cose che uso nei video, le magliette. https://linktr.ee/rapanello ¦ Ecco il sito internet ufficiale gratuito https://www.ziorapa.it/ - facebook.com facebook