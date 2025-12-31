Il Foligno prepara la difficile trasferta di Montevarchi

Il Foligno si prepara alla difficile trasferta di Montevarchi, in un momento di consolidamento e lavoro continuo. La prima sfida del girone di ritorno rappresenta un'occasione per rafforzare la squadra e affrontare con attenzione la seconda parte della stagione. La preparazione si concentra su aspetti tecnici e tattici, con l’obiettivo di affrontare la partita con determinazione e equilibrio.

FOLIGNO - Nella marcia di avvicinamento della prima trasferta del girone di ritorno sul difficile terreno dell’Aquila Montevarchi, il Foligno continua a lavorare per iniziare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione. L’allenatore Alessandro Manni da domani forzerà i tempi per preparare nei dettagli l’appuntamento di domenica con il Montevarchi. La squadra dell’ex Simone Marmorini, dopo un avvio altalenante, è stata capace di fermare la marcia delle squadre più blasonate. E il Montevarchi proverà a mettere in difficoltà anche il Foligno che arriva con qualche defezione di livello. Consapevole delle potenzialità dei toscani, ieri l’altro il Foligno ha disputato e vinto (5 - 0) l’allenamento congiunto con l’Atletico Bmg, formazione rivelazione di Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Foligno prepara la difficile trasferta di Montevarchi Leggi anche: Il Siena ’stecca’ la trasferta a Foligno. La costruzione dal basso non funziona Leggi anche: Domenica trasferta a Montevarchi. La Robur deve ritrovare l’equilibrio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Foligno prepara la difficile trasferta di Montevarchi. Il Foligno prepara la difficile trasferta di Montevarchi - Nella marcia di avvicinamento della prima trasferta del girone di ritorno sul difficile terreno dell’Aquila Montevarchi, il ... lanazione.it

Calcio serie D. Foligno, allenamento congiunto con l’Atletico Bmg. Carmelo Ferrara si ferma per infortunio - Il Foligno è in vacanza pronto ad affrontare dopo il giro di boa la difficile trasferta sul terreno dell’Aquila Montevarchi dell’ex Simone Marmorini. msn.com

Foligno, trasferta amara Lepri lancia la Pianese - Il Foligno cade di misura in casa della Pianese, decide la rete messa nella prima frazione di Lepri. lanazione.it

È il momento di preparare la tavola, di scegliere i gesti più belli, di creare l'atmosfera che accompagna i ricordi più preziosi Il periodo natalizio inizia qui: tra eleganza, calore e il gusto di stare insieme Via Madrid, 5, Foligno #cucinelube #lubestorefoligno - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.