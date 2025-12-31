Il Flamengo prova l’assalto a Kaio Jorge possibile tesoretto per la Juventus

Il Flamengo valuta un possibile ritorno di Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano con esperienza in Italia, tra Juventus e Frosinone. Dopo un periodo complicato in Europa, il suo ritorno in Brasile ha contribuito a rilanciarne le qualità. La società brasiliana potrebbe considerare un’operazione di mercato per riportarlo nel campionato brasiliano, offrendo alla Juventus un eventuale tesoretto.

Il giovane attaccante brasiliano, dopo la difficoltosa parentesi italiana, prima con la Juventus e poi con il Frosinone, tornato in Brasile sembra del tutto rinato. Al Cruzeiro ha ritrovato la via del gol e fatto ricrescere le attenzioni su di lui, anche da parte di Ancelotti con vista nazionale. Dal ritorno in Sud America Kaio Jorge ha collezionato 69 presenze e 33 reti. Nella stagione appena terminata è stato il capocannoniere del C ampeonato Brasileiro Série A 2025 con 21 reti arricchiti da 8 assist. La Juventus monitora con attenzione gli eventuali sviluppi di una possibile asta per il classe 2002. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

