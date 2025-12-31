Il finto rapimento per inscenare la truffa | arrestate otto persone

Da napolitoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine della Procura di Torre Annunziata, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Le accuse a loro carico riguardano riciclaggio, auto-riciclaggio e calunnia, in relazione a un caso di finto rapimento utilizzato per inscenare una truffa. Questo intervento delle forze dell'ordine evidenzia l'importanza di contrastare le attività illecite e tutelare la legalità.

Otto arresti per riciclaggio, auto-riciclaggio e calunnia. È il risultato di un'indagine della Procura di Torre Annunziata che ha portato all'esecuzione, da parte dei carabinieri, di un'ordinanza emessa dal gip. Due uomini, che insieme a un terzo indagato hanno ricevuto la misura della custodia. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

