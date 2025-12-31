Il Fenerbahçe fa sul serio per Nkunku ma lui vuole restare al Milan | ecco i motivi

Il Fenerbahçe mostra interesse per Christopher Nkunku, attualmente al Milan, nel corso del mercato invernale. L’allenatore Domenico Tedesco, che ha già lavorato con il giocatore al RB Lipsia, vorrebbe portarlo in Turchia. Tuttavia, Nkunku preferisce restare in Italia, motivato dal progetto del Milan e dalla volontà di continuare il propria percorso con i rossoneri. La situazione si delinea come una possibile scelta di cuore e di carriera.

Nkunku resta in bilico, il Fenerbahce fa sul serio. E il Milan pensa a Cherif x.com

NKUNKU-TURCHIA: VOCI DALLA TURCHIA! Secondo Fotomaç, il #Fenerbahçe fa sul serio per Christopher Nkunku: L'offerta: Prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. Realtà: Nessuna offerta ufficiale arrivata in via Aldo Rossi. Campo: Il - facebook.com facebook

