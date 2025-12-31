Il Fenerbahçe fa sul serio per Nkunku ma lui vuole restare al Milan | ecco i motivi

Il Fenerbahçe mostra interesse per Christopher Nkunku, attualmente al Milan, nel corso del mercato invernale. L’allenatore Domenico Tedesco, che ha già lavorato con il giocatore al RB Lipsia, vorrebbe portarlo in Turchia. Tuttavia, Nkunku preferisce restare in Italia, motivato dal progetto del Milan e dalla volontà di continuare il propria percorso con i rossoneri. La situazione si delinea come una possibile scelta di cuore e di carriera.

Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco vorrebbe prendere Christopher Nkunku, che aveva allenato anni fa nel RB Lipsia, dal Milan in questo calciomercato invernale. Lui, però, resiste per ora alle sirene turche e nicchia: vuole restare a Milano. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

