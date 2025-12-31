Il Fatto Quotidiano domani non sarà in edicola | tornerà il 2 gennaio 2026
Il Fatto Quotidiano non sarà disponibile in edicola domani, 31 dicembre, come consuetudine per la giornata di riposo dei giornalisti. La pubblicazione riprenderà regolarmente il 2 gennaio 2026. Questa pausa annuale permette al quotidiano di rinnovare il suo impegno quotidiano di informazione, tornando poi a offrire ai lettori notizie aggiornate e approfondimenti.
