Il Fatto Quotidiano domani non sarà in edicola | tornerà il 2 gennaio 2026

Da ilfattoquotidiano.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fatto Quotidiano non sarà disponibile in edicola domani, 31 dicembre, come consuetudine per la giornata di riposo dei giornalisti. La pubblicazione riprenderà regolarmente il 2 gennaio 2026. Questa pausa annuale permette al quotidiano di rinnovare il suo impegno quotidiano di informazione, tornando poi a offrire ai lettori notizie aggiornate e approfondimenti.

