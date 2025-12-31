Il fast food chiude i battenti? Aveva aperto da meno di un anno al posto di una birreria
Il Burger King di via Manlio Travaglini, aperto da meno di un anno al posto di una birreria, ha chiuso i battenti. La decisione rappresenta un cambiamento importante per i clienti abituali e il quartiere, soprattutto in un periodo come il Natale, caratterizzato da tradizione e riposo. La chiusura del fast food evidenzia le sfide del settore e il mutare delle preferenze di consumo nella zona.
Un triste Natale per i frequentatori del Burger King di via Manlio Travaglini, nei pressi del centro commerciale Teodora. Il locale della nota catena di fast food pare infatti aver chiuso i battenti proprio durante le feste natalizie. La conferma arriva sia attraverso diversi commenti apparsi in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
