Il fast food chiude i battenti? Aveva aperto da meno di un anno al posto di una birreria

Il Burger King di via Manlio Travaglini, aperto da meno di un anno al posto di una birreria, ha chiuso i battenti. La decisione rappresenta un cambiamento importante per i clienti abituali e il quartiere, soprattutto in un periodo come il Natale, caratterizzato da tradizione e riposo. La chiusura del fast food evidenzia le sfide del settore e il mutare delle preferenze di consumo nella zona.

