Sisci analizza il difficile rapporto tra opposizione e governo in Italia, evidenziando come le tensioni politiche all’estero non abbiano ancora influenzato significativamente l’azione del governo Meloni. Nonostante le sfide interne, l’opposizione non sembra aver scalfito l’attuale maggioranza, che fatica a tradurre in riforme concrete le opportunità offerte dai fondi europei, tra cui i oltre 200 miliardi del PNRR.

I risultati del governo di Giorgia Meloni sulla politica interna sono controversi. I critici le imputano indecisione, stagnazione, e lo spreco di una occasione storica di riformare in senso liberale il Paese mettendo a frutto il massiccio aiuto dell’Unione europea con gli oltre 200 miliardi del Pnrr. Quello che non è controverso però è la capacità di Meloni nel guidare il Paese su una rotta sostanzialmente corretta di lealtà transatlantica ed europeista, giocandosi anche i dissensi interni al governo come margini di manovra con gli alleati. Non si tratta però di un successo storico, epocale, ma del minimo sindacale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il dramma estero dell’opposizione (che non scalfisce il governo). Scrive Sisci

Leggi anche: Vi spiego il ruolo di Pechino nella pace in Ucraina. Scrive Sisci

Leggi anche: Quelle sottili lezioni americane per Meloni e Schlein. Scrive Sisci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

E alla fine è Orgoglio Italiano a Broadway Tripletta: Miglior Dramma estero autore Elio Esposito Miglior Attrice giovane Ada Barabini Best Director Lucia Vita " Quell' ultima nota d'amore -Prie Neigre" Varca l' oceano e vince ; - facebook.com facebook