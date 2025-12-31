Il discorso integrale di Mattarella | leggi il testo
Ecco il testo integrale del discorso di Mattarella: un’occasione per riflettere sulle sfide affrontate e sulle prospettive future. In un anno complesso, le parole del Presidente invitano alla speranza e alla responsabilità collettiva. Leggere il discorso permette di comprendere meglio il momento storico e le priorità della nostra nazione. Di seguito, il testo completo per una lettura approfondita.
Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella a Capodanno
Leggi anche: Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole
Il discorso di fine anno | Cari riminesi i sindaci non fanno miracoli Siamo delle foglie d’erba.
Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole - DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 ... tpi.it
Il testo integrale del discorso di fine anno del presidente Mattarella - E ricorda che nel 2026 ricorrerà l'80esimo anniversario della Repubblica, «spartiacque nella nostra storia». roma.corriere.it
Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: orario e dove vederlo in tv. Focus su guerre, giovani e futuro - Il consueto discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà trasmesso a reti unificate questa sera, mercoledì 31 dicembre. msn.com
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina
Ieri Anci è stata ricevuta dal : il discorso integrale del Pontefice è sul sito di Anci Liguria al link https://www.anciliguria.it/newsbox/udienza-speciale-del-santo-padre-leone-xiv-il-discorso-del-pontefice - facebook.com facebook
Ieri Anci è stata ricevuta dal Santo Padre Leone XIV: il discorso integrale del Pontefice è sul sito di Anci Liguria al link anciliguria.it/newsbox/udienz… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.