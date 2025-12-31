Il discorso integrale di fine anno di Mattarella | la pace la coesione sociale le donne e i giovani

Il discorso di fine anno di Mattarella riflette sulle sfide affrontate nel 2023, sottolineando l'importanza della pace, della coesione sociale, e il ruolo di donne e giovani nel costruire un futuro più stabile. Un momento di riflessione condivisa, volto a guardare avanti con cautela e speranza, mantenendo l’impegno per un’Italia unita e solidale.

Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte.

