Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella offre uno sguardo riflessivo sul percorso affrontato nel 2023. Un momento di consapevolezza collettiva, in cui si riconoscono le sfide vissute e si proiettano speranze per il futuro. In questa occasione, il Presidente invita alla riflessione e alla coesione, sottolineando l’importanza di guardare avanti con fiducia e responsabilità, in un clima di unità e speranza per il nuovo anno.

Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte.

Discorso di fine anno del Presidente Mattarella

