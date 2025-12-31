Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella accanto alla Costituzione | Speriamo di incontrare tempi migliori

Il 31 dicembre, il presidente Sergio Mattarella ha rivolto il suo discorso di fine anno, parlando dalla sede istituzionale. Accanto alla Costituzione, ha condiviso riflessioni sul percorso del Paese, auspicando un futuro caratterizzato da tempi migliori. Le sue parole si inseriscono nel consueto momento di introspezione e speranza, offrendo un quadro di riferimento per l’Italia in un momento di sfide e opportunità.

È il 31 dicembre e come di consueto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha trasmesso il suo discorso di fine anno. In collegamento dallo Studio della vetrata al palazzo del Quirinale, il capo dello Stato ha ripercorso il 2025. Inevitabile il riferimento alle guerre, al bisogno di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella accanto alla Costituzione: "Speriamo di incontrare tempi migliori" Leggi anche: Il discorso di Mattarella: “Anno non facile, speriamo di incontrare un tempo migliore” Leggi anche: Il discorso di fine anno 2025 di Sergio Mattarella, focus su giovani, partecipazione civica, guerre, pace e coesione sociale - VIDEO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Che cosa dirà Mattarella a fine anno? Pochi (ma buoni) i focus del Presidente; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica. Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Sergio Mattarella e il discorso di fine anno: "Si chiude un anno non facile" - Il presidente della Repubblica è intervenuto, dal Quirinale, per il suo undicesimo discorso di fine anno. notizie.it

Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo è più forte della democrazia. Giovani scegliete il vostro futuro» - La Costituzione aperta sulla scrivania, alla sua destra, la ragazza che sbuca dalla prima pagina del giornale all’indomani della scelta tra monarchia e Repubblica del 2 giugno 1946 alla ... msn.com

Alle 20.30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà il suo undicesimo discorso di fine anno al Paese. Il Capo dello Stato parlerà per circa... - facebook.com facebook

Al Quirinale i preparativi per il discorso di fine anno di Mattarella x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.