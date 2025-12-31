Il discorso di fine anno di Mattarella | Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte

Il discorso di fine anno di Mattarella sottolinea come il desiderio di pace sia crescente, mentre il rifiuto di essa, motivato dalla volontà di mostrarsi più forti, risulti incomprensibile e ripugnante. Una riflessione sulla necessità di valorizzare la pace come valore fondamentale, soprattutto in un momento in cui la fragilità del contesto globale richiede impegno e responsabilità condivisa.

“Il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”. Nel suo 11esimo discorso di fine anno alla nazione – il quarto del suo secondo mandato al Quirinale – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio potente sui conflitti in Europa e in Medio Oriente, ricordando fin dalle prime frasi “le abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine “, con “la distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori”, ma anche “la devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

