Il discorso di fine anno 2025 di Sergio Mattarella focus su giovani partecipazione civica guerre pace e coesione sociale - VIDEO

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella del 2025 affronta temi fondamentali come il ruolo dei giovani, la partecipazione civica, le sfide delle guerre e l’importanza della pace. In questo intervento, il Presidente sottolinea l’importanza di rafforzare la coesione sociale e di lavorare insieme per un futuro più stabile e solidale. Un momento di riflessione per l’Italia, in un anno che si conclude con impegno e speranza.

Per Mattarella, quello del 31 dicembre 2025 è l'undicesimo messaggio di fine anno da Presidente della Repubblica Il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica si terrà alle ore 20:30 del 31 dicembre 2025

