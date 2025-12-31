Il dietro le quinte del discorso di fine anno | la foto storica che racconta la Repubblica

Il discorso di fine anno rappresenta un momento di riflessione e unità per la Repubblica. Dietro le quinte, ogni dettaglio è curato con attenzione: dalla regolazione delle luci alla scelta delle inquadrature, per trasmettere un messaggio di sobrietà e rispetto. Questa fase preparatoria si svolge in silenzio, garantendo un’atmosfera di compostezza che rispecchia l’importanza del momento e il rispetto per il pubblico.

Le luci vengono regolate con precisione, le telecamere trovano l'inquadratura giusta, il silenzio della sala si prepara a diventare solenne. Prima che il discorso di fine anno entri nelle case degli italiani, al Quirinale tutto è già stato pensato, studiato, calibrato. Nulla è lasciato al caso, soprattutto quando si tratta di evocare la storia repubblicana e il suo significato più profondo. Al centro della scenografia scelta per l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è un'immagine che da sola racconta un passaggio decisivo della memoria collettiva. È la fotografia di Federico Patellani, diventata il simbolo della vittoria del referendum del 2 giugno 1946, quando l'Italia scelse la Repubblica.

