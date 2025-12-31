Il dietro le quinte dei preparativi del discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella – Il video

Scopri cosa si cela dietro i preparativi del discorso di fine anno del Presidente Mattarella. In questo video, si approfondiscono i temi principali trattati, come coesione sociale, il ruolo dei giovani e la sfida di superare le disuguaglianze. Un'occasione per comprendere il contesto e l'importanza di un messaggio che riflette le priorità del Paese.

