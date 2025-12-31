Il dietro le quinte dei preparativi del discorso di Fine Anno del Presidente Mattarella – Il video

Scopri cosa si cela dietro i preparativi del discorso di fine anno del Presidente Mattarella. In questo video, si approfondiscono i temi principali trattati, come coesione sociale, il ruolo dei giovani e la sfida di superare le disuguaglianze. Un'occasione per comprendere il contesto e l'importanza di un messaggio che riflette le priorità del Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 Coesione sociale, l'impegno dei giovani e la necessità di superare fratture e disuguaglianze al centro del tradizionale discorso di fine anno del Presidente Mattarella. Il Presidente richiamerà anche all'unità e alla partecipazione democratica, con un focus sulla storia della Repubblica (80 anniversario della Liberazione nel 2025) come fondamento per il futuro, evidenziando valori costituzionali e la speranza di un impegno collettivo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

