Il dibattito sul fine vita l’opinione di Ceccanti | Legge applicabile in pieno Il taglio non produce vuoti

Il dibattito sul fine vita continua a essere oggetto di confronto tra legislatori e giuristi. Recentemente, l’opinione di Ceccanti si è concentrata sulla compatibilità della legge della Regione Toscana, affermando che essa si applica pienamente e che il taglio non crea vuoti normativi. La Corte Costituzionale ha chiarito i limiti entro cui le Regioni possono intervenire su questa materia complessa e sensibile.

Firenze, 31 dicembre 2025 – La Corte Costituzionale, intervenendo sulla legge della Regione Toscana in materia di fine vita, ha tracciato i confini entro cui le Regioni possono muoversi in un ambito delicatissimo. La sentenza ha fatto anche da detonatore a polemiche e perplessità dovute alle modifiche che invoca per il testo regionale. Ma quali sono gli effetti di questa decisione? Lo abbiamo chiesto a Stefano Ceccanti, costituzionalista, docente, già parlamentare dem. Ceccanti, che cosa ha stabilito la Corte Costituzionale? “Il governo, su richiesta di alcuni settori di FdI e della Lega, aveva impugnato la legge Toscana con due obiettivi: farla saltare del tutto dichiarando le Regioni incompetenti e cambiare più in generale la giurisprudenza sul fine vita, nella convinzione che il cambiamento nella composizione, con quattro nuovi giudici parlamentari, potesse condurre a chiudere gli spiragli aperti nella depenalizzazione del suicidio assistito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

