Il decalogo per Capodanno | niente fai da te e non raccogliere botti inesplosi Il Comune di Bergamo invita a festeggiamenti sicuri e sostenibili

Il Comune di Bergamo invita a celebrare il Capodanno in modo responsabile e sicuro, ricordando l’importanza di evitare il fai da te con i fuochi d’artificio e di non raccogliere botti inesplosi. Il decalogo fornisce indicazioni pratiche per garantire festeggiamenti sostenibili e privi di incidenti, tutelando la sicurezza di tutti e prevenendo traumi gravi e irreversibili. Uno sguardo attento e rispettoso può fare la differenza.

IL DECALOGO. Mani, occhi, arti: basta un attimo perché i festeggiamenti di Capodanno causino traumi gravi e talvolta irreversibili. Palazzo Frizzoni: «Ogni anno aumentano gli animali colpiti, domestici e selvatici».

