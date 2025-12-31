Il cordoglio del sindacato e dell' Ordine dei giornalisti per la scomparsa di Piergiorgio Orsini

L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e il sindacato esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Piergiorgio Orsini, noto giornalista del Messaggero, scrittore e docente. La sua figura ha lasciato un importante contributo nel panorama giornalistico e culturale. A tutta la famiglia vanno le condoglianze più sincere in questo momento di lutto.

L'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Piergiorgio Orsini, firma storica del quotidiano Il Messaggero, scrittore e professore di materie letterarie, scomparso all'età di 85 anni. Orsini, nel corso della sua lunga attività giornalistica, ha saputo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il cordoglio del sindacato e dell'Ordine dei giornalisti per la scomparsa di Piergiorgio Orsini Leggi anche: Lutto a Montesilvano per la scomparsa del giornalista e professore Piergiorgio Orsini Leggi anche: Il cordoglio dei musicisti italiani e del mondo dello spettacolo per la scomparsa di Ornella Vanoni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Addio a Piergiorgio Orsini, decano dei giornalisti abruzzesi. Il cordoglio di Sga; Lutto nel giornalismo abruzzese: è morto Piergiorgio Orsini. «Ha raccontato Montesilvano per oltre mezzo secolo; Montesilvano: cordoglio per la morte del giornalista Piergiorgio Orsini; Addio a Diego Degan, voce del territorio. Brugnaro ai giornalisti: «Siete la zavorra della città». La risposta di Sindacato e Ordine, e il ruolo dei giornali - Durante la conferenza stampa su Mest3Land il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ieri ha contestato con una certa veemenza il cronista del Gazzettino e poi tutti i giornalisti presenti. ilgazzettino.it Ordine giornalisti ricorda Ciliani a dieci anni dalla morte - A dieci anni dalla prematura scomparsa (13 settembre 2015), l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria "ricorda con affetto e stima" Dante Ciliani, per ben sei mandati presidente dello stesso Odg, già ... ansa.it Storico collaboratore del Messaggero, il giornalista aveva 85 anni. Domani l’ultimo saluto. Il cordoglio del Sindacato Giornalisti #ilcentro #lutto #giornalismo #Montesilvano #sindacato #cordoglio - facebook.com facebook Morte del prete operaio Luigi Sonnenfeld, il cordoglio di Cgil Lucca e Toscana cgiltoscana.it/2025/12/29/mor… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.