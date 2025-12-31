Il consolidamento in B con un sogno nel cassetto.

Il 2025 si apre come l’anno del consolidamento per il Cesena, che dopo aver riconquistato la categoria nel 2024, si concentra ora su stabilità e crescita. Dopo il ritorno in una dimensione più consona, prosegue il percorso di rafforzamento societario e sportivo, consolidando le basi per un futuro più solido e sostenibile. Un passo importante verso il sogno di una squadra stabile e competitiva nel panorama calcistico italiano.

Se il 2024 è stato l’anno che ha riportato il Cesena nella sua dimensione più consona, riconsegnando quella categoria persa con il tracollo societario del 2018, oggi cala il sipario su un 2025 che può essere considerato come l’anno del consolidamento. Dodici mesi in cui le radici si sono allungate grazie ai risultati sul campo e a una cura dimagrante finanziaria, operata in estate, che ha reso la struttura bianconera più leggera e sostenibile. Bilancio positivo quello che deriva dai verdetti del campo: il Cesena chiude al terzo posto, dietro al Frosinone e Palermo, come totale di punti fatti in cadetteria nell’anno solare, 59 contro i 61 dei ciociari e dei rosanero, con queste ultime che hanno operato il sorpasso negli ultimi due turni approfittando della frenata bianconera con un solo pari tra Juve stabia e Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

