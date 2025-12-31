Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità

Il consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato, con voto favorevole della maggioranza e contrarietà delle opposizioni, il bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità. Le decisioni riguardano le principali linee di sviluppo e le risorse a disposizione della Regione per il prossimo triennio, segnando un momento importante nell’attuazione delle politiche regionali.

Il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Abruzzo e la legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. Come riporta l'Adnkronos, la seduta, aperta lunedì 29 dal presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, si è conclusa.

