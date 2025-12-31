Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità

Il consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato, con voto favorevole della maggioranza e contrarietà delle opposizioni, il bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità. Le decisioni riguardano le principali linee di sviluppo e le risorse a disposizione della Regione per il prossimo triennio, segnando un momento importante nell’attuazione delle politiche regionali.

Il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Abruzzo e la legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. Come riporta l'Adnkronos, la seduta, aperta lunedì 29 dal presidente del consiglio, Lorenzo Sospiri, si è conclusa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il consiglio regionale approva il bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità Leggi anche: Il consiglio provinciale approva il bilancio di previsione 2026-2028, per l'anno prossimo previste entrate per 83 milioni Leggi anche: Scuola, ambiente e opere pubbliche: Fiumicino approva il bilancio di previsione 2026-2028 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità regionale 2026 e il Bilancio 2026-28; IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E LEGGE DI STABILITÀ; Il Consiglio regionale approva il Bilancio di previsione 2026-2028 e la legge di stabilità; Il consiglio regionale approva la legge di stabilità e il bilancio. Abruzzo approva stabilità e bilancio, maggioranza compatta evita l’esercizio provvisorio regionale - Via libera del Consiglio regionale a legge di stabilità e bilancio di previsione: centrodestra favorevole, opposizioni contrarie, stanziamenti ... abruzzo24ore.tv

Abruzzo. Il Consiglio regionale approva il bilancio. Tutti i finanziamenti - 2028 di Regione Abruzzo e la Legge di stabilità sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio regionale, con la contrarietà delle opposizioni. abruzzolive.tv

Regione, approvati bilancio di previsione e legge di stabilità: ecco tutti gli interventi e i finanziamenti - Approvati bilancio di previsione e legge di stabilità: ecco nel dettaglio gli interventi e finanziamenti previsti. marsicalive.it

CONSIGLIO REGIONALE - SEDUTA 18 DICEMBRE 2025

#Calabria, il Consiglio regionale apre i cordoni della borsa: arriva il “Tfr” per chi è rimasto fuori dal Palazzo #31dicembre x.com

In Consiglio regionale il PD fa l’asso pigliatutto! Con 10 consiglieri si prende tre presidenze di commissione, la presidenza del Consiglio regionale e, indirettamente, altre cariche grazie agli alleati collaterali. A Casa Riformista - Ndc, che rappresenta quasi 200 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.