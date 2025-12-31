Il concorso presidi sotto la lente | bocciata all’orale bussa al Tar e avanza l’ipotesi corruzione Ricorso respinto atti in Procura

Il concorso per dirigenti scolastici in Lombardia, dopo la bocciatura all’orale, ha portato a un ricorso al Tar e all’apertura di un’indagine in Procura. La candidata, che aveva superato le prove scritte, ha avanzato ipotesi di corruzione senza successo. La vicenda evidenzia le tensioni e le criticità nel sistema di selezione, mantenendo alta l’attenzione sulla trasparenza e l’imparzialità delle procedure concorsuali.

Milano – Aveva superato lo scritto per diventare dirigente scolastica in Lombardi a, ma era stata bocciata all’orale, fermandosi a 49 punti su 100. Un risultato che l’insegnante ha subito contestato, decidendo di ricorrere in appello contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico della Lombardia, denunciando una “violazione del diritto di accesso e del principio sulla trasparenza amministrativa”. Ricorso respinto, ma la storia non finirà qui: il Tar del Lazio ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. Il caso iniziato nel 2023 . La vicenda comincia il 18 dicembre del 2023, giorno in cui è stato bandito il concorso ordinario per presidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

