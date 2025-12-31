Il Comune replica ai comitati Piano-Grazie | Interventi programmati e già realizzati

Il Comune di Ancona risponde alle dichiarazioni dei comitati Piano-Grazie, Tpl e Ctp, sottolineando come gli interventi sul territorio siano stati pianificati e già realizzati. L’Amministrazione evidenzia il proprio impegno nel dialogo con le comunità locali e nella programmazione di interventi mirati per migliorare i quartieri interessati. La replica si inserisce nel quadro di un costante confronto tra istituzioni e cittadini per lo sviluppo della città.

ANCONA – Dopo le prese di posizione dei comitati Piano-Grazie, Tpl e dei Ctp, arriva la replica dell’Amministrazione comunale, che rivendica il lavoro svolto sul fronte dell’ascolto e la programmazione degli interventi nei vari quartieri. A parlare è l’assessore alla Partecipazione democratica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

