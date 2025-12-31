Il complotto dei vaccini biogenici iniettati a nostra insaputa

Circolano sui social alcune affermazioni che suggeriscono un presunto complotto riguardo ai vaccini Covid, definendoli “biogenici” e insinuando che vengano somministrati senza consenso. È importante analizzare con attenzione queste dichiarazioni, verificare le fonti ufficiali e affidabili e mantenere un approccio critico per comprendere meglio le procedure e le normative in materia di vaccinazioni.

Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un articolo di stampo No vax, dove si sostiene che i vaccini Covid in quanto riconosciuti come «vaccini biogenici» dalle autorità sanitarie americane, sarebbero per questo iniettabili contro la volontà dei pazienti. Questi verrebbero quindi vaccinati a loro insaputa. Un vero e proprio complotto in atto per vaccinare tutta la popolazione. Ma le fonti quali sarebbero? Per chi ha fretta:. La fonte è The People’s Voice, un sito Web specializzato nel diffondere fake news complottiste e mediche.. A sua volta la testata si basa su un tweet di Valerie Anne Smith, altrettanto nota per diffondere disinformazione sui vaccini. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il complotto dei microaghi nei tamponi Covid Leggi anche: Firenze, la moschea nascosta all'insaputa dei cittadini. "Il Pd faccia chiarezza"

